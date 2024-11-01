edición general
5 meneos
41 clics
La Policía Nacional detiene a la trabajadora de una tienda de ropa que sustrajo durante años ropa del comercio por valor cercano a 30.000 euros

La Policía Nacional detiene a la trabajadora de una tienda de ropa que sustrajo durante años ropa del comercio por valor cercano a 30.000 euros

La arrestada sustraía ropa de firmas conocidas para después venderla a través de plataformas online de venta de objetos de segunda mano y prendas de vestir

| etiquetas: policía nacional , tienda de ropa , robo , 30.000 euros
4 1 1 K 42 actualidad
sin comentarios
4 1 1 K 42 actualidad

menéame