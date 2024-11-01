·
La Policía Nacional detiene a la trabajadora de una tienda de ropa que sustrajo durante años ropa del comercio por valor cercano a 30.000 euros
La arrestada sustraía ropa de firmas conocidas para después venderla a través de plataformas online de venta de objetos de segunda mano y prendas de vestir
etiquetas
:
policía nacional
,
tienda de ropa
,
robo
,
30.000 euros
actualidad
