La violación de una mujer a bordo de un tren en las afueras de Filadelfia (Pensilvania, EE.UU.) desató una polémica entre las autoridades judiciales y policiales, luego de que los jefes de la fuerza acusaran a los pasajeros de no haber intervenido y, en su lugar, grabar el ataque. "Eso simplemente no es verdad. Eso no pasó", aseguró el fiscal de distrito del condado de Delaware, Jack Stollsteimer.