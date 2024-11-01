La Policía Local de Almería detiene a un joven tras ser sorprendido circulando con dos patinetes robados

Efectivos de la Policía Local de Almería han detenido a un joven de 26 años, natural de Marruecos, por estar reclamado judicialmente y como presunto autor de un delito de hurto al ser sorprendido circulando con dos patinetes que habían sido sustraídos momentos antes cuando estaban aparcados en la vía pública. La detención se produjo sobre las 15:45 horas del pasado domingo en la calle Conde Ofalia de la capital, cuando los agentes de servicio observan como un joven circulaba en patinete con otro encima del mismo.