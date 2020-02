La Policía Nacional ha avisado a los ciudadanos de que si reciben un email con el asunto “Notificación Dirección General de la Policía” procedente de la dirección notificaciones@policia.es no deben tener miedo: no se trata de un fraude ni un bulo. Es un mensaje oficial. Así lo ha advertido el Cuerpo en Twitter junto al mensaje: ”¿Has recibido un email como este y no sabes si desconfiar? Es real, se trata de un aviso para renovar los #certificados de tu DNI”.