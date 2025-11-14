edición general
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo, cantante de ‘Paco, Paco, Paco’: pudo ser agredida por un hombre en su residencia

Encarnita Polo, una de las voces de la música española de los años sesenta e intérprete de Paco, Paco, Paco, ha fallecido este viernes a los 86 años Se desconocen los motivos de su muerte, sin embargo, la Policía Nacional investiga el caso, ya que puede no haber sido de manera natural. El caso está en manos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que ha abierto una investigación tras el deceso, comunicando el inicio de diligencias para esclarecer las circunstancias.

Pacofrutos #2 Pacofrutos *
Como si lo viera, ha tenido que ser un tal Paco. Lo suyo sería que fuesen allí en lugar de la policía los migueletes.
#4 diablos_maiq
#2 ya, pero ¿cuál de los tres?
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
De acuerdo con datos aportados por fuentes cercanas a la investigación a la agencia EFE, otro residente habría agredido a Encarnita Polo, causando lesiones fatales.
Pacofrutos #5 Pacofrutos
#3 No me des tormento, Pepa
No me hagas sufrir, Pepa
Vivo de tu aliento, Pepa
Y muero por ti, Pepa
No me des tormento, Pepa
No me hagas sufrir, Pepa
Vivo de tu aliento, Pepa
Y muero por ti...
youtu.be/vtlfSJkr4pU?si=yWfqx4H24nIDjoCJ
