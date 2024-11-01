La Policía húngara prohíbe la convocatoria de un Desfile del Orgullo en la ciudad de Pécs

Pécs es la única ciudad rural de Hungría con su propio Desfile del Orgullo. El acto de 2025 sería el quinto celebrado en Pécs y se encuadra en el Festival de Derechos Humanos Mi Identidad. "La Policía de Pécs ha emitido su decisión en la que prohíbe el Desfile del Orgullo de Pécs. Esta decisión es un grave revés no solo para la comunidad LGTBQ+, sino para cualquiera que crea en los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la concentración pacífica"