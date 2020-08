La Policía de Gijón localiza al dueño de 520 euros perdidos en una calle de Oviedo

La Policía Nacional de Gijón ha localizado al propietario de 520 euros que había perdido, guardados en dos sobres, en una calle de Oviedo y que habían sido entregados en comisaría por un vecino de Navia que los había encontrado.El propietario explicó que no había denunciado al no poder concretar el lugar y el momento en que se había producido el extravío y no confiaba tampoco en que alguien pudiera entregarlos