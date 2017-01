Me llamo J. M. Barquín y soy policía. Pero no de aquellos de los que gozan de mayor prestigio social y reconocimiento público, no. Lamentablemente pertenezco a la misma calaña social que se vio involucrada a los hechos de la madrugada del pasado jueves diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Yo soy policía local. Ustedes periodistas. Y no son conscientes del daño que a veces pueden llegar a hacer con sus palabras, no tienen ni puta idea.