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La Policía encuentra fajos de billetes escondidos entre libros en el registro de la casa del ex ‘tres’ de Montero

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han localizado dinero en efectivo oculto en el interior de la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex ‘tres’ de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. El registro de su vivienda fue autorizado mediante una orden judicial después de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra él por un delito de cohecho por el presunto cobro de comisiones ilegales de empresarios a los que anulaba pleitos fiscales. Pese a la gravedad

| etiquetas: maría jesús montero , psoe
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7 comentarios
3 1 6 K -26 politica
shake-it #3 shake-it *
ElDebate=spam/bulo/errónea/irrelevante
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mono #4 mono *
#3 El Ministerio de la verdad estará orgulloso de ti.

Lo importante no es el hecho, sino el medio
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tul #5 tul
#4 como os gustan los bulos de mierda
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josde #7 josde
Noticia contenciosa y como todo lo de ese panfleto, huele a mierda pura.
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
Marcapáginas con clase. Como se nota que sois unos tiesos.
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LisaPotter #2 LisaPotter
Marcapáginas.
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Cuñado #6 Cuñado
Yo tampoco sé nunca con qué marcar las páginas.
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menéame