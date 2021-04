«La Policía debería hacer más controles para evitar la aglomeración de jóvenes»

Pedro Arcos, epidemiólogo y director de la Unidad de Investigación en Emergencias de la Universidad de Oviedo: "Creo que se ha insistido poco en el factor de que los jóvenes, aunque generalmente no contraigan la enfermedad ni tengan síntomas, sí pueden ser portadores y contagiadores del virus. Es bastante más importante vigilar estas aglomeraciones que, por ejemplo, hacer muchos controles de carretera entre provincias". No obstante, no todos los expertos en salud pública consideran que haya que usar mano dura.