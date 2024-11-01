La policía de California investiga el robo de 1.000 objetos del museo de Oakland (Eng)

Más de 1.000 objetos y artefactos históricos fueron robados en un atraco ocurrido a primera hora de la mañana en la colección externa de un museo de California, según la policía. El Departamento de Policía de Oakland, junto con el FBI, están investigando un allanamiento que tuvo lugar justo antes de las 3:30 a. m. del 15 de octubre, en las instalaciones de almacenamiento del Museo de California en Oakland, según informaron las autoridades.