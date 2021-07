La policia alemana incauta armamento de la Segunda Guerra Mundial en una casa

Los abogados no se ponen de acuerdo sobre la condena al coleccionista. Actualmente fiscalía y defensa negocian una multa de 500.000 € y pena de cárcel que no implique el ingreso. El abogado del coleccionista insiste en que las armas no funcionaban y que el Panther estaba desmilitarizado, además de haber sido comprado como chatarra. Tenía toda una colección de armas de la Segunda Guerra Mundial (SGM): un carro de combate Panther, un cañón de 88mm, un torpedo y hasta un cohete V-1.