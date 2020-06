El policía agredido en un bar de Bilbao no fue por motivos ideológicos

No, el policía local herido en un bar de Bilbao no fue atacado por motivos ideológicos, su agresor tenía antecedentes y estaba ebrio. La foto con las heridas en la cara y el cuello de un policía local de Bilbao agredido en un bar estando fuera de servicio se mueve en redes sociales y grupos de mensajería instantánea. La imagen va acompañada de mensajes que asocian la agresión a motivos ideológicos. La noticia es real, pero el ataque no obedece a razones políticas, sino a que el agresor, que tiene antecedentes por otras acciones violentas