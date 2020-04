El polémico despido del capitán de un portaviones de EE.UU. que alertó sobre un brote de covid-19 a bordo

Denunciaba que la Marina no hace lo suficiente para cuidar a su personal. Más de 100 personas a bordo del portaviones nuclear han dado positivo al covid-19. El brote se estaba "acelerando" porque la tripulación convivía en espacios confinados. Hizo un llamado para que los no infectados fueran sacados y puestos en aislamiento. Fue despedido por supuestamente filtrar la carta a la prensa. "No estamos en guerra. Los marinos no tienen que morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando adecuadamente nuestro activo más confiable: nuestros marinos".