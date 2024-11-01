La polémica vida y el misterioso asesinato de Dian Fossey, la zoóloga que inspiró la película "Gorilas en la niebla"

Dian Fossey no era la opción más obvia para dirigir el estudio más grande y detallado hasta la fecha sobre los gorilas de montaña.. Para empezar, no era zoóloga de profesión, sino terapeuta ocupacional. Además, padecía enfisema pulmonar y tenía miedo a las alturas, dos condiciones poco propicias para trabajar en el aire enrarecido en laderas remotas. Pero su falta de experiencia la compensaba con determinación y un profundo amor por los animales. Cuando se mudó en 1967, a los 35 años, de Estados Unidos a las montañas del Parque Nacional de