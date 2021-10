¿Qué se permite rodar en el Pilar de Zaragoza y en otros monumentos de Aragón?

Ignacio Ruiz recuerda que los rodajes no pueden afectar nunca al culto, que se rodará cuando el edificio esté cerrado y que -“para mantenimiento del Pilar y de la Seo. Mantenerlos abiertos es carísimo”- se cobran 300 euros por hora o fracción. A la vez, Ignacio Ruiz tiene claro que “por respeto al culto, a la gente y al templo sagrado, nosotros no hubiéramos autorizado el rodaje del clip ‘Ateo’ de C. Tangana y Nathy Peluso. Hubiéramos denegado la solicitud desde el primer momento”.