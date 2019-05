Polémica con una candidata del PP por 'ayudar' a votar a un vecino en un municipio de Murcia

En el momento de la polémica, los interventores y apoderados del resto de partidos presentes en el colegio hicieron constar en el acta de incidencias la situación. "No me ha coaccionado. No veía porque no llevaba las gafas de corto, por lo que le he dicho a ella qué era lo que tenía que hacer", señala Ricardo, protagonista involuntario de la polémica. El vídeo, de escasos 5 segundos, muestra como Manrubia coge el bolígrafo del votante, un hombre mayor, y luego se lo devuelve.