¿Podrías decir si esta imagen ha sido manipulada o no? (ENG)

Imagina que has sido engañada por la foto reciente de Donald Trump y Vladimir Putin que tienen una discusión intensa en la cumbre del G20,.En un estudio reciente, las personas sólo pudieron detectar imágenes falsas el 60% del tiempo. Y casi la mitad del tiempo no fueron capaces de decir donde una imagen había sido alterada, los investigadores informan hoy en Cognitive Research: Principles and Implications. Para llevar a cabo la investigación, contesta a este test y comprueba hasta qué punto te das cuenta de dicha manipulación