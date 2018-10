¿Podré pasar con mi moto al centro de Madrid? ¿Qué limitaciones tiene Madrid Central?

Las motos no se han salvado del etiquetado medioambiental de la DGT y tampoco van a quedar exentas de las limitaciones al acceso a esa nueva zona restringida en el centro de Madrid que es Madrid Central, pero, ¿cómo se cuál es la etiqueta que tiene que llevar mi moto y si puedo o no entrar con ella en Madrid Central? A lo primero ya te hemos dado respuesta en nuestra guía sobre las etiquetas de la DGT y las motos, ahora vamos a hacer lo propio con la duda de si podré o no entrar a Madrid en moto.