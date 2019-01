El poder político, ¿impotente o cómplice de la nueva economía?

La tecnología crea nuevos modelos de negocio y las administraciones no saben cómo regular la situación. Los políticos no están a la altura porque tienen menos preparación que antes y también menos que los que gestionan esas empresas que pretenden regular. El largo plazo para ellos es mañana, y el discurso intelectual es el tuit. Pero China desmiente este escenario. Allí no hay Amazon ni Google sino empresas nacionales que realizan esos mismos servicios. Mientras, la actuación de la UE no va más allá de multar "a bulto" a las grandes empresas.