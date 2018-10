¿Poder Judicial? El poder de la Banca

La banca ha demostrado una vez más el inmenso poder político del que goza en España,no de ahora,sino desde hace siglos,un poder del que no goza en muchos estados del mundo. El Poder Judicial no nos protege. La legislación de fondo española está toda ella articulada con un único objetivo,proteger la propiedad privada que está en manos fundamentalmente de los poderosos,los bancos,la oligarquía. Estamos pues ante una justicia de estado. Ante los jueces del rey. Pero no ante una justicia con control democrático. Exigimos justicia..