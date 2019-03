Podemos retira el cartel de ‘VuELve’ y Pablo Iglesias se ve obligado a pedir disculpas  

Al frente de la comunicación de Podemos debe de haber un quintacolumnista, puede que un testaferro de Íñigo Errejón. Si no, no se explica el cartel anunciador de la vuelta de Pablo Iglesias tras tres meses de baja de paternidad: “VuELve. Pablo Iglesias se reencuentra con la gente”, con un “EL” destacado tipográficamente. Tal ha sido la estupefacción en las redes ante el cartel que Podemos lo ha eliminado de sus redes sociales y el propio Pablo Iglesias ha pedido disculpas en su cuenta de Twitter: "No me siento identificado con el cartel".