Podemos reta a IU a elegir: Mantener el "fracaso" de Sumar o romper con Díaz para escogerles como aliados en CCAA

Sumar evita polemizar mientras IU dice que no quiere candidatura "divisivas" y rechazan estrategias "centralistas" o "ultimátums". Sin embargo, el 'número tres' de Podemos ha dejado claro que en esos territorios el problema es que Sumar entra en la ecuación de IU en materia de alianzas y que ante ello es incompatible la presencia de Podemos. En consecuencia, ha exhortado a la formación de Maíllo que debe elegir sus aliados y descarta un frente amplio que incluya a Sumar, con los que deben romper si quieren pactos con Podemos.