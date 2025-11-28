Podemos prepara una ofensiva contra Ignacio Escolar como parte de la campaña contra Sumar

Es sólo un ejemplo, pero hay alguno más. Por ejemplo, el impacto en redes sociales generado por un articulo de Joan Coscubiela en el que seguía manteniendo la apuesta. El artículo ha dado lugar a una amplia controversia en el que cuentas cercanas a los moradas han agitado el brasero de la polémica al acusar a ‘ElDiario.es’ de dar cobertura a quienes siguen dando, según su versión, balones de oxígeno a una marca exangüe...
| etiquetas: periodismo , sumar , podemos
prnoticias.com/2025/11/28/the-objetive-el-confidencial-el-debate-okdia
No parece una fuente especialmente fiable viendo a los medios a los que premia
Podemos ha sido maltratado por diario.es desde que se libró la lucha interna con Errejon. Fue este diario el que avaló a Errejon para la creación de Más Madrid. Y lógicamente todo Podemos se dio cuenta. Desde siempre se ha hecho eco de las basurillas de las cloacas y ha mantenido una posición totalmente crítica con Podemos.
Se conoce y se asume, tampoco se esperaba lo contrario. Y da igual, como si El País o la Ser tiran otro cubo de mierda. No pasa nada. Esta… » ver todo el comentario