Podemos prepara una ofensiva contra Ignacio Escolar como parte de la campaña contra Sumar

Es sólo un ejemplo, pero hay alguno más. Por ejemplo, el impacto en redes sociales generado por un articulo de Joan Coscubiela en el que seguía manteniendo la apuesta. El artículo ha dado lugar a una amplia controversia en el que cuentas cercanas a los moradas han agitado el brasero de la polémica al acusar a ‘ElDiario.es’ de dar cobertura a quienes siguen dando, según su versión, balones de oxígeno a una marca exangüe...

Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
"The Objective, El Confidencial, El Debate, OKDiario reivindican el periodismo libre en “Los mejores de PR”"
prnoticias.com/2025/11/28/the-objetive-el-confidencial-el-debate-okdia

No parece una fuente especialmente fiable viendo a los medios a los que premia {0x1f602}
10 K 126
carakola #7 carakola
Escolar dio mucho asco en lo que tiene que ver con Podemos. La relación debió de joderse hace años. Pese a toda la mierda que salía siguió colaborando con las cloacas de ferreteras y se apuntó a defender a Sumar. Porque como hables bien de Podemos no te llevan.
2 K 35
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Lo cierto es que hace mucho tiempo que no hay ‘feeling’ entre Escolar y el mundo dirigido por Irene Montero y Pablo Iglesias. Pasó el tiempo del amor y llegó el de la acritud. Y es que Iglesias no olvida -ni perdona- que Escolar estuviera, según él, detrás de la escisión de Iñigo Errejón, muñida en una cena en casa del propio director de ‘ElDiario.es’. Desde entonces, y junto a circunstancias como la competición por el espacio de suscriptores de la izquierda radical o el apartamiento de algunos afines a Iglesias en el seno del medio, lo de Escolar y Podemos es una relación a cara de perro.
0 K 18
Cehona #3 Cehona
Ahí, ahí, la "verdadera" izquierda luchando contra el fascismo.
2 K 11
#2 Andrej
Es incompatible ser inteligente y ser de izquierdas?
0 K 10
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#2 Y mas ser de Podemos.
0 K 20
ThePetersellers #9 ThePetersellers
Es un artículo un poco invento.
Podemos ha sido maltratado por diario.es desde que se libró la lucha interna con Errejon. Fue este diario el que avaló a Errejon para la creación de Más Madrid. Y lógicamente todo Podemos se dio cuenta. Desde siempre se ha hecho eco de las basurillas de las cloacas y ha mantenido una posición totalmente crítica con Podemos.
Se conoce y se asume, tampoco se esperaba lo contrario. Y da igual, como si El País o la Ser tiran otro cubo de mierda. No pasa nada. Esta…   » ver todo el comentario
0 K 9
#10 DenisseJoel
#9 eldiario.es iba contra Podemos desde cuando era realmente Podemos.
0 K 11
#11 Eukherio
Prnoticias es nivel OKDiario, inventan a conveniencia y les da exactamente igual.
0 K 8
Febrero2034 #5 Febrero2034
De aquí a las elecciones todavía hay tiempo de que salgan 12 partidos de verdadera izquierda de verdad ahora si que si judaico occidental
2 K 7
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
está la ofensiva de podemos y luego el desembarco en la playa omaha el dia D
0 K 7

