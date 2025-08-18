edición general
Podemos gana 20 veces más por sus militantes que el partido de Yolanda Díaz

El resultado es especialmente negativo para la vicepresidenta segunda del Gobierno. Su partido, Movimiento Sumar, que es el motor de la coalición electoral Sumar, apenas recaudó 53.443 euros en este primer año que puso en marcha una cuota para los militantes. Podemos multiplica este dato por 20, ya que con una estructura más consolidada consigue financiarse con 1.050.063 euros gracias a sus afiliados.

mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
Normal.

La mayoría de "militantes" de Sumar pagan sus cuotas a otros partidos (Compromis, CHA, Más Madrid, etc).
No tiene sentido la comparación.

Pero bueno, El Mundo a lo suyo, que es intentar dividir a la izquierda, y con propios militantes de izquierdas que les hacen el trabajo porque "mi izquierda es la buena".
15 K 134
Veelicus #7 Veelicus
#6 El Mundo y @Harkon que debe tener una tienda de piolets
5 K 68
UnoYDos #19 UnoYDos
#7 No le importa hacerle el juego a la derecha con tal de ser fiel a su cainismo. Aquí le tenemos señalando la financiación legal de los partidos, en lugar de estar señalando la ilegal. A mi me importa una mierda lo que genere un partido con sus afiliados. Lo que me preocupa es el resto del dinero que pueda llegar.
3 K 48
TikisMikiss #11 TikisMikiss
#6 "militantes de izquierdas"

no lo dirás por el que envía la noticia xD xD
3 K 41
Ovlak #14 Ovlak *
#6 La comparación no es con la coalición Sumar (que, efectivamente, está integrada por varios partidos) sino con Movimiento Sumar que es un partido independiente constituído tras las elecciones: movimientosumar.es/

La comparación con la coalición no tendría sentido, pero sí con el partido.
3 K 53
Harkon #1 Harkon
Ese partido del que usted me habla xD
2 K 45
NPCmasacrado #5 NPCmasacrado
Sumar no suma
1 K 35
Ludovicio #21 Ludovicio *
Como de costumbre, el señor Harkon usando contra Sumar el mismo tipo de "periodismo" que se usa contra podemos desde la derecha. Que triste.

Hasta usando medios de la derecha.
1 K 31
Ratoncolorao #25 Ratoncolorao
#21 Es que parece un troll de VOX, hasta ese punto es capaz de llenarse de mierda.
2 K 38
powernergia #3 powernergia
Titular de mierda propio de un medio de mierda.
4 K 29
Harkon #9 Harkon *
#3 Movimiento Sumar: Cuentas anuales y memoria 2024, página 2 del primer PDF de la CUENTA DE RESULTADOS 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Ingresos de origen privado

Cuotas de afiliados: 53.433 euros

movimientosumar.es/transparencia/cuentas-anuales-y-memoria-2024/

Podemos: CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2024. Página 4

Ingresos de origen privado

Cuotas de afiliados: 1.050.063 euros

transparencia.podemos.info/docs/2024/PODEMOS_2024_NOR_MEMORIA.pdf

De la propia noticia…   » ver todo el comentario
3 K 64
rogerius #22 rogerius *
#3 Pues sí, han elegido el verbo «ganar» en lugar de «recaudar» pero, oye, me gusta por lo subliminal: Podemos gana. Porque eso es lo que se necesita. Que gane Podemos.
0 K 20
XtrMnIO #13 XtrMnIO
Que aprendan del PP y su caja B de mordidas, que eso sí que da para vivir bien... Qué manía tienen estos progres con la honradez...
1 K 22
Harkon #17 Harkon
#13 Honrado Sumar dice.... jajajaja te tienes que descojonar de un partido que se ha montado Ad-hoc por el PSOE y La Sexta para con la única intencion de matar a Podemos
1 K 35
Ratoncolorao #23 Ratoncolorao
#17 No como Podemos, que no ayudó nada a su crecimiento que la Sexta los sacara a todas horas...
Antes me dabas vergüenza. Ahora ya empiezas a dar asco.
0 K 19
#24 okeil
Yo no se que interés tiene que un partido se financie mejor o peor a través de sus afiliaciones, a mi no me interesa eso, me interesa qué propone y cómo lo va a llevar adelante
1 K 22
Ludovicio #26 Ludovicio
#24 El interés es la campaña personal que el que envía el enlace tiene contra sumar. Todo vale.
0 K 12
#2 encurtido
Te entierro en billetes, Doña Rogelia.
1 K 15
Harkon #16 Harkon *
#_6 Claro porque Movimiento Sumar no ha sido presentado como partido, eh campeón?
0 K 15
Harkon #12 Harkon *
#_5 Es mentira lo que dice? ah, ya me parecía a mo que NO.

Miraros esa falta de autocrítica y sectarismo que desbordais por todas partes
0 K 15
Jaime131 #18 Jaime131
¿Les alcanzará para tomar el cielo por asalto?
0 K 10
#8 DatosOMientes
Mi izquierda es la auténtica izquierda.
0 K 10
Mistwatch #15 Mistwatch
El FPJ chuleando de pasta al FJP (o viceversa). :troll:
0 K 9
manc0ntr0 #10 manc0ntr0
"Podemos se hundió en números rojos con unas pérdidas de 2,1 millones por su crisis de representación y pérdida de poder. De hecho, en 2023 tuvo un balance negativo de 4,6 millones"

Mamina
0 K 8
#20 Kuruñes3.0
xD xD xD xD normal, los pobres son 20 veces más tontos del culo xD xD xD xD xD
0 K 7
KLKManin #4 KLKManin *
Eso es por la habilidad de Pablo Llados para la venta de enciclopedias. Ojalá tuviésemos un comercial tan potente en mi empresa.
3 K 4

