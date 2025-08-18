Podemos gana 20 veces más por sus militantes que el partido de Yolanda Díaz

El resultado es especialmente negativo para la vicepresidenta segunda del Gobierno. Su partido, Movimiento Sumar, que es el motor de la coalición electoral Sumar, apenas recaudó 53.443 euros en este primer año que puso en marcha una cuota para los militantes. Podemos multiplica este dato por 20, ya que con una estructura más consolidada consigue financiarse con 1.050.063 euros gracias a sus afiliados.
La mayoría de "militantes" de Sumar pagan sus cuotas a otros partidos (Compromis, CHA, Más Madrid, etc).
No tiene sentido la comparación.
Pero bueno, El Mundo a lo suyo, que es intentar dividir a la izquierda, y con propios militantes de izquierdas que les hacen el trabajo porque "mi izquierda es la buena".
no lo dirás por el que envía la noticia
La comparación con la coalición no tendría sentido, pero sí con el partido.
Hasta usando medios de la derecha.
Ingresos de origen privado
Cuotas de afiliados: 53.433 euros
movimientosumar.es/transparencia/cuentas-anuales-y-memoria-2024/
Podemos: CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2024. Página 4
Ingresos de origen privado
Cuotas de afiliados: 1.050.063 euros
transparencia.podemos.info/docs/2024/PODEMOS_2024_NOR_MEMORIA.pdf
De la propia noticia… » ver todo el comentario
