13
meneos
25
clics
Podemos dinamita su Código Ético: Belarra y Montero superan el límite de mandatos permitidos
La regulación sentencia que se debe conseguir una prórroga con el apoyo de "las personas inscritas" para ampliar un mandato como cargo público.
|
etiquetas
:
podemos
,
código
,
ético
,
belarra
,
montero
,
mandatos
actualidad
33 comentarios
actualidad
#9
frankiegth
*
#8
. No. Lo importante es pararle los pies, en seco, a cualquier mangoneo de la derecha española.
#14
. En Podemos ahora no están en posición (después de años sufriendo "lawfare" y con ello escaños) de perder visibilidad y el trabajo bien realizado cambiando de repente las caras. Eso sería acabar de hacerle el juego a misma derecha mediática que todo lo copa en España.
4
K
77
#14
Atusateelpelo
#9
¿Pero no era acabar con la casta politica siendo diferente a ella? ¿O eso tambien nos lo saltamos?
1
K
23
#17
frankiegth
*
#16
. Cuando en una "guerra" unos se defienden con harina y piedras y los otros atacan con toda la opulencia y tecnología disponibles en occidente ya sabemos lo que pasa. Goto
#9
.
0
K
13
#26
Juanjolo
#17
pero ese argumento sirve para Vox también
0
K
6
#28
frankiegth
*
#27
. A los de tu lista los tenga catalogados de "derecha moderada". Lo más parecido a un "centro izquierda" que hemos alcanzado en España en 50 años ha sido con los de Podemos.
#26
. Es lo que tiene vivir de la carroña, cualquier cosa les vale.
0
K
13
#30
frankiegth
#27
. Edit
#28
. Quise decir : A los de tu lista los
tengo
catalogados de "derecha moderada".
0
K
13
#18
Atusateelpelo
#9
Ah, entonces pasamos a, parafraseando, "son unos hdp pero son nuestros hdp".
1
K
23
#20
frankiegth
#18
. Parafrasea lo que te venga en gana, te ampara a libertad de expresión, otro tema es que puedas convencer del algo.
0
K
13
#23
Atusateelpelo
*
#20
Yo no tengo que convencer a nadie, mucho menos a forofos de uno u otro bando.
Son las elecciones y los votantes los que toman decisiones y ponen a cada uno en su lugar: de +4M a tener que concurrir en coalicion con Sumar.
Pero todo, absolutamente todo, es culpa de los demas. ¿Errores propios? Ni uno!
0
K
13
#25
frankiegth
*
#23
. No soy forofo de "Podemos" si es lo que insinuas, pero entiendo que si los sacan, de hecho a patadas, del plano plano político nos quedamos sin nada que huela remotamente a izquierda en España. Errores cometemos todos, si al PPSOE se les han perdonado todos no veo el problema de ofrecer una nueva oportunidad a un Podemos que ya tiene la ventaja y experiencia de haber tenido responsabilidades reales.
0
K
13
#27
Atusateelpelo
*
#25
ERC, Comuns, BNG, Sumar y el PSOE como centroizquierda.
Existe vida mas alla de Podemos. Pero esos "no son nuestros hdp" y no se mira para otro lado cuando hacen algo que habian dicho que no harian.
0
K
13
#1
Andreham
*
Estos han olido sangre y van a sacar todos en fila el mismo artículo.
Como ya dije, me parece fatal y una forma de meter la puntita para luego saltarse otras cosas y decir "ah, pero si no os quejasteis cuando empezamos".
Ahora bien, no deja de ser gracioso que gente que vota a literalmente asesinos y ladrones se indigne porque alguien a quien no tenían jamás intención de votar se salte normas restrictivas auto-impuestas.
6
K
62
#4
frankiegth
*
#1
. Estaba dudando sobre votarla sensacionalista ya por el "olor a sangre" del titular. Entonces respasando el artículo he visto la foto que han elegido para el mismo, os dejo captura (fijaos en el tipo desde arriba riéndose a cámara de dos mujeres) y voto sensacionalista.
4
K
73
#8
Atusateelpelo
#4
En el fondo sabias que lo importante era tirar el meneo
0
K
13
#16
Juanjolo
#4
osea que te has buscando un motivo para votar sensacionalista. La noticia es la que es; otra vez saltándose su código etico por el forro, como también fue lo de los 3 sueldos mínimos por mucho que se quiera ocultar.
0
K
6
#7
cenutrios_unidos
#1
A ver, ambas cosas pueden estar igual de mal. Evidentemente en distintos grados. Y ni mucho menos el igual la corrupcción del PPSOE que la que se puede achacar a Podemos. Pero tampoco está de sobra airear las contradicciones.
3
K
45
#10
Atusateelpelo
#1
Son los codigos auto-impuestos los que le dan/daban ese aire a Podemos de "no somos como ellos".
La limitacion de sueldos a 3 veces el SMI, el no perpetuarse en los cargos publicos,...eran sus señas de "no somos casta" que les daban votos.
En el momento que se van saltando sus señas de identidad diferenciadoras van perdiendo votos.
Pero, eso si, la culpa es de los demas.
3
K
45
#19
Andreham
*
#10
Sinceramente, si ESTO es todo lo que se le puede achacar a Podemos, sí, la caída de votos, la destrucción del partido, y el que todos los miembros originales hayan decidido pirarse para no ser atacados por la mafia del poder; es todo culpa de los demás.
Si Podemos tuviera los votos que debería de tener "por no ser como ellos" y entonces salen cosas como estas, pues alguno dejaría de votarles naturalmente. Y sería su culpa.
Pero es que resulta que Podemos no tiene los votos que tiene que tener por "culpa de los demás".
1
K
21
#21
Atusateelpelo
#19
Esto solo es otra linea roja que se cruza desde Podemos.
Y como en la izquierda se es muy moralista cada linea roja que se cruza son votos que se pierden.
0
K
13
#33
Ominous
#10
Hostias es que el argumento de "
ahora eso ya no importa, parar a la turboderecha es más importante
" es un cajón de sastre de puta madre para justificar cualquier cosa.
0
K
10
#22
frg
#1
Normal. Si vas dándote golpes en el pecho y luego no demuestras que son reales se ríen de tí.
0
K
11
#5
pitercio
Cuando montaron el tinglado no pensaban que iban a durar tanto ni imaginaban lo opulenta que puede ser la política.
2
K
28
#11
MoñecoTeDrapo
*
Marxismo, pero del de Groucho: si no le gustan mis principios, tengo otros.
2
K
26
#12
Pyrefox
bien por la razón en su auditoria de los códigos éticos, los otros artículos para el PP y Vox no los he visto por lo que sea, igual es que con estos dos, sobre todo con el PP, lo único que sirve es el Código Penal.
1
K
18
#15
Somozano
#12
los de derechas NO tenemos código ético
Yo abuso de la duchas de agua caliente
Y me la pela todo
Antes eramos creyentes y teníamos un Dios vengativo esperando juzgarnos
Pero gracias a los rojos nos hicimos ateos
Sin Dios ni infierno Ayuso es nuestra moral
1
K
21
#29
Pyrefox
#15
bueno, los de derechas que sirven en los partidos de derechas si los tienen,
www.pp.es/transparencia/documentos/codigo-etico
y
www.voxespana.es/transparencia/codigo-etico
, por si los quieres mirar. Otro tema ya es la adherencia de los mismos.
0
K
7
#2
pozz
El código ético, el que tengo aqui colgado
1
K
16
#6
Atusateelpelo
Para mi que hay alguno de LaRazon que lee los comentarios de MNM. Ya es casualidad que comentemos eso por aqui y al dia siguiente salga este articulo.
Por cierto, Belarra lleva 8-9 años como diputada (y sera, sin duda, candidata en las prox elecciones).
Irene Montero es europarlamentaria, no lleva 8 años en el mismo puesto como Belarra. Diria que no incumple el mandato de los estatutos (aunque no lo afirmaria con rotundidad)
0
K
13
#13
Somozano
*
#6
Las jóvenes se quejaban de los políticos tradicionales que vivían de la política llevan ya 11 años en la cosa pública con grandes sueldos y cargos (no son concejalas de pueblo) y aspiran a 4 años más que sumas 2 que quedan de legislatura y te salen 17 años en alta política
Los de abajo que venían a cambiarlo todo
Y luego si pueden otros 4 años
Que el chaletazo no se paga solo y querrán llevar a los niños a una universidad privada en Londres
Al final las perroflautas revolucionarias se acaban convirtiendo en
Celia Villalobos
Manoooooolo el cocheeeeeeee
1
K
18
#31
jonolulu
Si mal no recuerdo Podemos eliminó las limitaciones en 2020.
De cualquier forma otra más al cajón de la hipocresía y falta de compromiso. Cosas de votar las cosas en pack y como plebiscito
0
K
12
#3
lonnegan
La presencia de esas dos dinamita a Podemos, que es distinto.
0
K
11
#32
okeil
Yo la votaría irrelevante, no veo a los lectores de la razón teniendo en cuenta los incumplimientos del código ético de la cúpula de podemos a la hora de votar, por lo que es una noticia generadora de bilis de fachapobre, ya que un facha acomodado seguramente hasta le parecería normal.
0
K
10
#24
Pyrefox
Les pasa por falta de visión y por el calentón que tenían en el momento, jovenes e inmaduros en muchos aspectos. Ahora lo suyo es que se retiraran a la vida no política, o que se reescriban el código ético y se la envainen.
0
K
7
