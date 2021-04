Podemos denuncia que la empresa de limpieza de Plasencia no tiene a ninguna mujer en su plantilla

La portavoz municipal de Unidas Podemos (UP) en Plasencia, Mavi Mata, ha denunciado públicamente, en el transcurso del pleno telemático celebrado este viernes, que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza en la ciudad no tiene a ninguna mujer en su plantilla. «Lo hemos comprobado y no hay ninguna, y a las mujeres que han solicitado entrar a trabajar se les dice que no hay vestuario específico para ellas». Por eso, ha reclamado Mavi Mata al PP, «esta situación se tiene que resolver».