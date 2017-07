Podemos denuncia que la Diputación Badajoz creó un cargo para el hermano de Pedro Sánchez

El secretario general de Podemos Extremadura ha ratificado que es "un puesto que no existía, con unas bases que no exigían tan siquiera el título de profesor de música y que no exístia tribunal, solo una entrevista en el despacho de la diputada provincial". Podemos ha registrado una "solicitud de información" que justifique la motivación para crear este puesto en la Diputación de Badajoz,"pidiendo también las actas de las reuniones de ese tribunal que no existe, que son sencillamente lo que haya acordado la diputada con la directora del área".