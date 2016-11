8 meneos 8 clics

7 1 3 K 43 actualidad

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha avanzado este viernes que su partido se sumará a las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO para los días 15 y 18 de diciembre. "No funciona, no habrá dinero para pagar las pensiones si no subimos los salarios, el Estado no recaudará más si no protegemos el empleo"