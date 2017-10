Podemos Andalucía comparte con Bescansa que el partido se dirige en exceso a los catalanes y no explica su postura

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía Esperanza Gómez ha explicado este miércoles que la formación en Andalucía comparte con la exdirigente y diputada de Podemos, Carolina Bescansa, que el partido "se ha dirigido mucho" a los catalanes y que no ha sabido explicar bien cuál es su postura ante la reforma constitucional. "Me gustaría un Podemos que le hablase más a los españoles y no sólo a los independentistas", ha resumido.