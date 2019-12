Pocas bromas en Suiza

Marta Rovira y Anna Gabriel huyeron de Catalunya a la ciudad suiza de Ginebra a raíz de los hechos del otoño de 2017, que culminaron con la declaración de independencia en el Parlament. En el caso de Gabriel la acusación es de desobediencia, y como no implica prisión, no puede pedirse una euroorden. Podría volver a España, y la posibilidad de que pudiese ser detenida es sólo una consecuencia de que no compareció cuando fue citada por el juez. Fuentes judiciales han explicado que el motivo de la escasa actividad de Rovira y Gabriel...