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La pobreza en Argentina cae al menor nivel de los últimos siete años
El indicador baja casi 25 puntos desde el gran pico generado por la devaluación que aplicó Milei al inicio de su gobierno, en diciembre de 2023.
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pobreza
,
argentina
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disminución
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#1
jonolulu
*
Esto no se lo cree ni
@findeton
Recordemos que del Indec dimitió hasta su director por vergüenza
El informe, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)
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76
#4
luckyy
#1
y el pais haciendose eco de esto
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#5
NeuronaSur
#4
Una locura. El País dando una noticia que no te interesa. Jo tía, te entiendo
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#2
Arzak_
*
cada vez más gente intenta salir de la pobreza por sus propios medios.
www.meneame.net/story/preocupacion-crecen-mas-40-intentos-suicidio-arg
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#3
JackNorte
*
Relacionada :
www.infobae.com/economia/2026/04/07/el-cambio-del-indec-en-la-medicion
En tanto, Equilibra concluyó: “Hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”.
Quizas habria que ver cuanta pobreza habia en el pasado con los nuevos patrones de medicion del presente. Igual antes si se mide asi tampoco habia un 45%
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Recordemos que del Indec dimitió hasta su director por vergüenza
El informe, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)
www.meneame.net/story/preocupacion-crecen-mas-40-intentos-suicidio-arg
En tanto, Equilibra concluyó: “Hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”.
Quizas habria que ver cuanta pobreza habia en el pasado con los nuevos patrones de medicion del presente. Igual antes si se mide asi tampoco habia un 45%