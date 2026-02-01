edición general
Pobres rusos

Con razón que los ucranianos resisten. Con razón que los vecinos de Rusia se arman hasta los dientes. Con razón que Putin y sus compinches nos odian a los europeos. Somos el espejo en el que ven su fracaso y su miseria moral.

cosmonauta #6 cosmonauta
#4 Así es. Dentro de 10 años Ucrania será más rica y propera que el inmenso descampado ruso. Y lo más ridículo es que será así por decisión rusa.
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#5 Es que ese es el objetivo de la OTAN, que Rusia se convierta en un estado fallido y se separe en trozos para poder manipularlo mejor. Ya pasó, y simplemente se trata de forzarlo otr vez.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "Mejor aguantarlo todo durante unos meses, o unos años, que pasar el resto de la vida aplastados como los pobres rusos"... ¿pobres rusos? ¿rusos aplastados? mí no entender
#2 VFR *
"Me provoca más tristeza Rusia que Ucrania. No existe en Rusia la esperanza de un futuro feliz, siquiera de un futuro digno, salvo que uno pertenezca a las mafias que manejan el poder."
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
#2 Ucrania es el origen de Rusia, no puedes decir que no existe para Rusia, Kiev es una ciudad sagrada por ser la cuna de la Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental del que Rusia, Ucrania y Bielorrusia consideran su origen histórico y espiritual, siendo su cristianización en el siglo X un evento fundacional para la ortodoxia que luego se expandió a Moscú. En lala guerra de Ucrania Rusia evita causa las mínimas muertes civiles.
#4 VFR *
#3 En un acuerdo de Paz entre Rusia y Ucrania nada deberían decir el resto de países.

Lo que da a entender el artículo es que lo que quede de Ucrania se rehará, Rusia seguirá igual, gobernada por sus oligarcas.
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
#4 Oligarcas es lo que tenemos en Europa y EE.UU., quién gobierna EE.UU. y Europa una elite de millonarios, en Rusia los oligarcas están obligados a invertir en el país y no interferir en la politica. Lo de si Ucrania se recuperará, va a ser un largo periodo un estado fallido.
Priorat #7 Priorat
#3 Te veo muy nacionalista hoy.
Deckardio #9 Deckardio
#3 La invasión del gobierno ruso a Ucrania ha creado una brecha entre ambas sociedades que tardará muchas décadas en cerrarse, es lo que tienen las agresiones imperialistas. Pese a que el gobierno ruso intenta la rendición ucraniana con una presión insoportable sobre la sociedad civil, incluyendo asesinatos y destrucción de infraestructura para que mueran de frío, un crimen de guerra.

Oestrimnio #11 Oestrimnio
#3 El Rus de Kiev fue una dinastía de origen nórdico/vikingo que según las crónicas fueron "invitados" a unir los pueblos eslavos; y dicha dinastía fijó inicialmente su capital en Veliki Novgorod (Rusia) antes de trasladarla a Kiev.

Por lo que si, la Historia de Ucrania, Rusia y Bielorrusia tuvieron un origen común que es reconocido y celebrado por los tres países; algo que explica el porqué los rusos no se ensañen contra la población civil ucraniana: eso no tendría muy buena prensa entre los rusos.
#12 VFR
#11 xD xD xD
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#2 La última frase por desgracia aplica a la mayoría de países.
