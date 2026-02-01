Pobres rusos

Con razón que los ucranianos resisten. Con razón que los vecinos de Rusia se arman hasta los dientes. Con razón que Putin y sus compinches nos odian a los europeos. Somos el espejo en el que ven su fracaso y su miseria moral.
Lo que hay es rusofobia en Europa, desde marzo de 2022 Rusia… » ver todo el comentario
Lo que da a entender el artículo es que lo que quede de Ucrania se rehará, Rusia seguirá igual, gobernada por sus oligarcas.
"El brutal patrón de muerte y destrucción contra civile en Ucrania debe cesar"… » ver todo el comentario
Por lo que si, la Historia de Ucrania, Rusia y Bielorrusia tuvieron un origen común que es reconocido y celebrado por los tres países; algo que explica el porqué los rusos no se ensañen contra la población civil ucraniana: eso no tendría muy buena prensa entre los rusos.