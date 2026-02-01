Pobres niñas ricas. Esas pijas que pasan los inviernos en un resort alicantino decadente

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Hay un paraíso asiático en Alicante, a tiro de piedra de Terra Mítica, un resort con jardines tropicales y piscinas balinesas, donde si uno tiene el suficiente dinero, puede hacer lo que todos quieren y pocos pueden, entregarse a la holgazanería, al lujo y a la decadencia. Sobre ese lugar (real) fantasea Esther García Llovet en su nueva novela, Las jefas, donde tres pijas, entre eufóricas y hastiadas, matan el rato en un resort alicantino en temporada baja...