Pobres niñas ricas. Esas pijas que pasan los inviernos en un resort alicantino decadente

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Hay un paraíso asiático en Alicante, a tiro de piedra de Terra Mítica, un resort con jardines tropicales y piscinas balinesas, donde si uno tiene el suficiente dinero, puede hacer lo que todos quieren y pocos pueden, entregarse a la holgazanería, al lujo y a la decadencia. Sobre ese lugar (real) fantasea Esther García Llovet en su nueva novela, Las jefas, donde tres pijas, entre eufóricas y hastiadas, matan el rato en un resort alicantino en temporada baja...
| etiquetas: libros , literatura , cultura
“La piscina Penang es una laguna verde esmeralda rodeada de cocoteros y flores gigantescas, con hilo musical en modo chill out bajo el agua… Así que ha cogido el carrito de golf y ha salido del recinto del hotel y ha tirado pa`lante, encontrando rincones de los que no sabía nada, adentrándose en esta selva tan rara… Hay monos tití por aquí, hongos color púrpura en las cortezas de los árboles, ewoks. Anochece antes”.
“Se están bañando en la piscina grande, de
