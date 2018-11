Los pobres de Disneylandia

Los costos de vivienda se han vuelto inaccesibles para quienes viven en el condado Orange, conocido por su opulencia. Quienes mantienen en marcha la industria turística no llegan a cubrir sus gastos: de día reparten sonrisas y de noche conducen por horas o duermen en sus autos. “Hago mi trabajo con una sonrisa en el rostro”, dijo. “La mayoría de la gente no sabe qué estoy haciendo. No es exactamente lo más mágico escuchar que ni siquiera me alcanza para cubrir mis gastos”.