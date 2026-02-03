PNV y Gobierno pactan proteger del impago a los propietarios con solo un piso en alquiler y Podemos estalla: "Asco absoluto"

El Gobierno va a ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, tras un acuerdo con el PNV, lo que evitará "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables" al tener que asumir "la carga del impago a la que se les obligaba". De esta manera, el PNV consigue que la moratoria antidesahucios no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler, lo que para Podemos es un "asco absoluto".