edición general
2 meneos
10 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear

PNV y Gobierno pactan proteger del impago a los propietarios con solo un piso en alquiler y Podemos estalla: "Asco absoluto"

El Gobierno va a ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, tras un acuerdo con el PNV, lo que evitará "que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables" al tener que asumir "la carga del impago a la que se les obligaba". De esta manera, el PNV consigue que la moratoria antidesahucios no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler, lo que para Podemos es un "asco absoluto".

| etiquetas: pnv , podemos psoe , gobierno , protección impago alquiler , propietarios
1 1 7 K -47 actualidad
4 comentarios
1 1 7 K -47 actualidad
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Si el estado protege de impago, el estado fija el precio del alquiler. No podemos asumir el riesgo de un negocio de un tercero.
2 K 28
#3 vGeeSiz
#2 el estado lo que debería hacer es echar a gente que se mete a vivir en casa de otro y dejar de gastar dinero de todos en estas cositas
3 K 13
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#0 Duplicada.

Una parte (el pacto) de la noticia esta en Portada, la otra parte (la reaccion de Podemos) la subi hace un rato.
0 K 19
manbobi #1 manbobi
#0 portada
0 K 12

menéame