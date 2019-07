El PNV acepta con condiciones una coalición entre Sánchez e Iglesias

El PNV, que sería clave en la nueva mayoría como lo fue en la moción de censura, no se opone a un posible Gobierno de coalición PSOE-Podemos siempre que se acuerde con los nacionalistas vascos el programa. Fuentes de la dirección del PNV señalan que tienen experiencia en coaliciones y no les preocupa esa fórmula, pero insisten en que no se puede dar su voto por hecho: tienen que negociar con ellos. Ayer se reanudaron los contactos entre el PNV y el PSOE para la investidura.