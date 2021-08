Plus Ultra, Iberia y Air Europa dejan en tierra a cientos de viajeros con billete a Caracas

Plus Ultra, Iberia y Air Europa han dejado en tierra a más de 1.500 pasajeros por la cancelación de una veintena de vuelos entre Madrid y Caracas desde el pasado mes de julio, después de que las autoridades venezolanas advirtieran a las aerolíneas de que la ruta entre ambas capitales no estaba autorizada, ya que España no figura en la lista de países seguros con los que Venezuela tiene abierta una conexión debido a la pandemia del coronavirus.