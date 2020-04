PlayStation anunció este jueves 2 de abril del 2020 que el lanzamiento de The Last of Us Part II, uno de los videojuegos más esperados de la temporada, ha tenido que ser retrasado de forma indefinida debido a la pandemia del coronavirus y no estará disponible, como se esperaba, el próximo 29 de mayo. Este no va a ser el único videojuego que se vea afectado por el coronavirus.