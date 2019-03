El plástico lleva a problemas reproductivos para la vida silvestre (ING)

El artículo, publicado en la Royal Society muestra evidencias que algunos mamíferos marinos con altras concentraciones de PCB en su interior no han podido reproducirse o incluso, no han llegado a desarrollarse correctamente. Una orca analizada tenía 957 mg / kg de PCB acumulados en el tejido lipídico, un nivel 100 veces superior al umbral de toxicidad. A pesar de su edad reproductiva, se descubrió que no había logrado parir. La orca era estéril, como si fuese menor y no se hubiese desarrollado.