Plantón de los atletas Eusebio Cáceres y Jorge Ureña a su ayuntamiento: "No queremos dar una imagen de unión"

Acabados los Juegos Olímpicos de Tokio, muchos alcaldes y ayuntamientos de España quieren homenajear a los deportistas ilustres de sus localidades, hayan logrado medalla o no. Dos de ellos, el decatleta Jorge Ureña y el saltador de longitud Eusebio Cáceres, recibieron la invitación del consistorio de Onil, pero ambos se han negado: "No queremos dar una imagen de unión con el Ayuntamiento que no se refleja en la realidad. Las condiciones son precarias, las instalaciones insuficientes, tenemos mucha carencia de material y muy pocas ayudas".