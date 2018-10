Las plantas llevan el peso del carbono en el mundo

Hay casi ocho mil millones de nosotros vivos, lo que parece mucho ¿Pero cómo estamos en comparación con otros seres vivos? El peso del carbón de toda la vida en la Tierra se estima en 550 gigatoneladas, de acuerdo con un estudio de la Proceedings of the National Academy of Sciences. Los seres humanos sumamos sólo alrededor del 0.06 por ciento de esta biomasa. La gan mayoría se compone de plantas y organismos unicelulares como las bacterias. Incluso los virus nos sobrepasan en proporción 3 a 1.