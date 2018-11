Las plantas evolucionaron para manipular a las hormigas

Las plantas han desarrollado características específicas para atraer a las hormigas, para que propaguen sus semillas e incluso actúen como guardaespaldas. Un nuevo estudio, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' analiza la historia genética de 1.700 especies de hormigas y 10.000 géneros de plantas, y sus autores han encontrado que la larga historia de coevolución de hormigas y plantas comenzó con las hormigas alimentándose de las plantas y las plantas respondiendo más tarde desarrollando rasgos amigables con las hormigas