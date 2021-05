Plantas que donan sangre y curan el ébola, así son las plantas más insólitas del planeta

Millones de años de evolución han llevado a que la vida se bifurque de vez en vez hasta dar origen a las más insólitas especies. Aún no conocemos todas las formas de vida en el planeta, pero con las 2.3 millones de especies identificadas tenemos suficiente para asombrarnos con sus inefables características. Tenemos la tendencia a infravalorar las plantas, porque se tiene la errónea creencia de que no “tienen vida”, es decir que sólo son seres estáticos alimentándose del Sol. No hay nada más erróneo que esto, las plantas resultan tan insólitas