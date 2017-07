No se si alguien,piensa, que es posible que las plantas carnívoras sean capaces de comer a una persona. En caso de ser tu, te digo que NO, y mejor que no lo sepa nadie, que se van a reir de ti. Dicho hecho esto, empezamos. Existen la friolera cantidad de 630 especies de las cuales están divididas en 5 grupos, que son, según sus mecanismo de trampas, vamos, según sus formas de cazar. Fuente: plantasdeexterior.net/plantas-carnivoras/