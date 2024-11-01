Plantar cien nuevas iglesias evangélicas en España, la meta de FIEIDE para la próxima década

En Cullera, la 70ª asamblea de la federación de iglesias evangélicas independientes lanzó una estrategia unida que prioriza el discipulado, los grupos pequeños abiertos a no creyentes y la formación práctica de pastores. Unos 270 participaron en el congreso anual.
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La única que nunca defrauda es la Banca.
los evangélicos ven al catolicismo como una religión politeísta (lo peor siendo una religión monoteísta), por maría y los santos. pero los musulmanes respetan a maría y los santos.
Eso hace que siempre tenga financiación por parte de los políticos interesados y que, obviamente, no lo pagan de su bolsillo.