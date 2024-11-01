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Plantar cien nuevas iglesias evangélicas en España, la meta de FIEIDE para la próxima década

Plantar cien nuevas iglesias evangélicas en España, la meta de FIEIDE para la próxima década

En Cullera, la 70ª asamblea de la federación de iglesias evangélicas independientes lanzó una estrategia unida que prioriza el discipulado, los grupos pequeños abiertos a no creyentes y la formación práctica de pastores. Unos 270 participaron en el congreso anual.

| etiquetas: evangelista , españa , religión , iglesias
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18 comentarios
7 1 0 K 92 actualidad
ElPerroDeLosCinco #17 ElPerroDeLosCinco
Menudos tiempos vivimos, que la Iglesia Católica nos parece progresista, el PP una derecha moderada, e Irán el bueno en una guerra contra EEUU. El fascismo ha crecido tanto que los que antes nos parecían los mayores representantes del mal, ahora nos resultan aceptables por comparación.

La única que nunca defrauda es la Banca.
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JaneDoe1984 #12 JaneDoe1984
Estas sectas son un peligro.
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pitercio #13 pitercio
#12 al final la religión se deja para los carteles y se dedican a la kale borrika.
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JackNorte #1 JackNorte
Se van a comer a los catolicos con patatas mientras estos persiguen musulmanes
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eltxoa #18 eltxoa
#1 lo irónico es que el islam es más compatible con el catolicismo que los evangélicos estos.

los evangélicos ven al catolicismo como una religión politeísta (lo peor siendo una religión monoteísta), por maría y los santos. pero los musulmanes respetan a maría y los santos.
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#2 vGeeSiz
mientras no se ponga ni un € de dinero público...
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 jajajjajajjajajajajaj xD xD xD xD
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Ludovicio #8 Ludovicio
#2 La única utilidad social de la religión es dirigir a las ovejas para obtener objetivos políticos.
Eso hace que siempre tenga financiación por parte de los políticos interesados y que, obviamente, no lo pagan de su bolsillo.
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#14 Cincocuatrotres
Otro de los ejercitos en la sombra que vamos a tener, de quien dependen? Pues eso, el dia que interese sacaremos a pasear las paranoias que interesen, divide y ...
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ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#_2 de ilusión también se vive.
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Rogue #5 Rogue
La religión es un negocio venido a menos
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Ludovicio #9 Ludovicio
#5 Ojalá estuviese venido a menos. :-(
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karaskos #4 karaskos
El declive occidental
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 el gran reemplazo era esto?
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karaskos #11 karaskos
#6 El gran reemplazo es, desde mi humilde opinión, sustituir la cultura y el sentido común por la estupidez y el consumo exacerbado, y esto de las Iglesias evangélicas es otro ejemplo en su conjunto.
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GeneWilder #10 GeneWilder *
#4 Es uno de los coletazos del imperio anglosajón para seguir dominando Occidente. En Iberoamérica llevan años con esa política para difundir su modelo económico hiperliberal y de paso contrarrestar la influencia de la iglesia católica en esos lares.
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#15 abogado_del_diablo
#10 Efectivamente; concretamente el disparador fue la Teología de la Liberación, una corriente que tenían que aplastar no por ser católica sino por ser de izquierdas. De hecho Reagan la llegó a declarar un peligro para la seguridad nacional, para poder regar de millones a los evangélicos.
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Solinvictus #16 Solinvictus
Ya pidió el rey perdón por lo que hicimos en América, pero estos se quieren vengar
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menéame