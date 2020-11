El plan B de Trump: volver en 2024

Trump es un tipo enrabietado, vengativo y peligroso. No olvida traiciones, desapegos o tibieza en el entusiasmo. Quedan 10 semanas hasta el 20 de enero, fecha de la toma de posesión. No sabemos —y es posible que Trump tampoco—, si el presidente confía en revertir el resultado en los tribunales o es solo ruido para robarle protagonismo a Joe Biden y sentar las bases de su futura plataforma política. Nadie se mueve en la foto porque todos hacen la lectura de que Trump no está muerto.