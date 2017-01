Los plagios en la administración Trump y en España: una comparación en la que salimos perdiendo

Monica Crowley, que Trump había seleccionado para ser “Senior Director of Strategic Communications at the National Security Council”, ha sido obligada a no tomar posesión de este cargo debido a los plagios descubiertos en su libro “What The (Bleep) Just Happened” y en su tesis doctoral en Columbia. Las consecuencias no se han limitado a la retirada política. El libro (cuyo título por otra parte no tenía desperdicio y el contenido, por los extractos publicados, era peor) ha sido retirado del mercado por la editorial