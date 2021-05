Plagiar una tesis tiene 3 años de perdón

Me he levantado hoy bastante indignado con una noticia que dice «El plagio de tesis doctorales prescribirá a los tres años en las universidades», pero cuando se lee más todavía es peor. Resulta que se pretende aprobar una ley en la que plagiar una tesis no implica la retirada del título de doctor. ¿Perdón? ¿Lo he leído bien? [...] una ley así sólo puede beneficiar a ciertos políticos que, sedientos de títulos universitarios para justificar su valía, dormirán más tranquilos sin que nadie les cuestione.