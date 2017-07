Plagiadores y ladrones de contenidos

Se me ha terminado la paciencia. Suelo tener poca, pero para ciertos temas soy muy pava y tengo en demasía. Dejo pasar el tiempo pensando que la gente no es tan mala, que la gente cambia, que rectifica. Pero claro, ¡¡bendita inocencia la mía!! Y cuando se trata de plagiar, hacer refritos o literalmente ROBAR CONTENIDOS AJENOS, se me sube la bilirrubina. Pero vamos, que la bilirrubina se genera en la bilis, y mi mala leche al descubrir que un periódico como La Razón ha publicado un artículo mío casi de forma literal